Mercato Milan / Boom Vlahovic, l’annuncio è clamoroso: “Pare che…” | News

A parte la situazione legata al futuro di Rafael Leao , il tema di mercato più caldo in casa Milan è sempre la ricerca di un nuovo centravanti di grande spessore per la prossima stagione. Il dubbio di Maldini e soci è uno solo: puntare su un grande talento giovane o su un big più maturo e pronto?

Per quanto riguarda la prima ipotesi, i nomi adocchiati dal Milan sono diversi. Da Balogun a Okafor, passando per i vari Retegui, Wahi, Joao Pedro, Scamacca, Hojlund, Jonathan David, Openda, Boniface, giusto per citare i più noti. Obiettivi, il più delle volte, molto costosi e dalle grandi prospettive. Ma bisogna tenere in grande considerazione anche la seconda ipotesi: un attaccante di esperienza.