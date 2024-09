Calciomercato Milan – Terremoto nel 2025: “Addio pesantissimo” | News

Il calciomercato estivo si è chiuso da poco, ma in casa Milan si guarda già al prossimo futuro. Soprattutto perché questo avvio di stagione non è affatto piaciuto alla dirigenza rossonera e alla proprietà. Risultati negativi, ma non solo: anche e soprattutto atteggiamenti e comportamenti che dovranno cambiare immediatamente. E poi, ovviamente, le prestazioni di alcuni singoli che stanno deludendo. Ecco perché il Milan è pronto a mettere in discussione molti elementi della rosa, anche tra i top player. In altre parole, tanti giocatori rossoneri si giocheranno il futuro al Milan e non si esclude un potenziale ribaltone totale nel 2025. E allora andiamola a vedere, nome per nome, la lista dei calciatori milanisti che potrebbero lasciare il Milan a fine anno: iniziamo quindi subito dal primo nome <<<