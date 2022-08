Mercato Milan, news a sorpresa: Pedullà spiazza tutti con un nome nuovo

Il Milan ora è chiamato ad accelerare sul serio sul mercato , i giorni scorrono e non c'è veramente più tempo per altre telenovele di calciomercato. Maldini vuole completare la rosa almeno con un centrocampista di quantità e un difensore centrale, ma potrebbero anche arrivare sorprese inaspettate negli ultimi giorni.

In questi giorni si è intensificata soprattutto la ricerca di un mediano, quello che dovrà essere l'erede di Kessie. Onyedika era il primissimo obiettivo, ma il Midtjylland continua a fare muro. Ecco perché il Milan starebbe guardando ad altri nomi sul mercato. I più caldi sarebbero quelli di Jean Onana del Bordeaux e Aster Vranckx del Wolfsburg. Come detto però, i rossoneri potrebbero tirare fuori all'improvviso anche qualche altra sorpresa. Una in particolare l'ha rivelata proprio in queste ore Alfredo Pedullà <<<