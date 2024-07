Mercato Milan – Botto a sorpresa, DAZN spiazza tutti: “Contatto per…” | News

E' un momento di grande fermento in casa Milan, tra l'interessante tournée negli USA e l'imminente amichevole contro il Manchester City e le ultime news che arrivano dal mercato rossonero. E mentre Fonseca e i suoi ragazzi lavorano sul campo, i dirigenti rossoneri continuano a battere diverse piste di calciomercato. Ad esempio, occhio a Pavlovic per il quale mancano praticamente solo gli ultimi dettagli. E, insieme al difensore serbo, in dirittura ci sarebbe anche il terzino destro Emerson Royal. Loro due potrebbero - e dovrebbero - essere i prossimi colpi di mercato del Milan in entrata. Ma, come ben sappiamo, i rossoneri hanno anche altre necessità. Per il centrocampo continua il braccio di ferro con il Monaco per Fofana, per il quale la trattativa rimane al momento in stallo. Situazione simile anche per Samardzic, con l'Udinese che chiede ben 25 milioni e sembrerebbe aver rifiutato possibili contropartite tecniche. E allora attenzione alle possibili sorprese di calciomercato. Stando infatti alle ultime notizie, per la mediana del Milan adesso sono spuntati ben due nomi totalmente nuovi: partiamo dal primo <<<