Mercato Milan / Sky sgancia la bomba su Rafael Leao: “Pare che…” | News

Tra chi lo critica e chi invece spera nella sua permanenza al Milan , Rafael Leao è sempre sulla bocca di tutti. Le principali news di mercato di casa rossonera sono dedicate proprio al talento portoghese. Anche se l'estenuante telenovela per il rinnovo di contratto sta iniziando a stancare tifosi e addetti ai lavori, oltre che la stessa dirigenza rossonera. La trattativa, al momento, pare in stand by. Ma la situazione è abbastanza chiara.

Come sottolineato anche da calciomercato.com, sarebbero tre i punti principali sui quali c'è distanza tra il Milan e Leao: l'ingaggio, la multa da pagare allo Sporting Lisbona e le commissioni per gli agenti. Insomma, non proprio poca roba. In questo contesto, Sky Sport in queste ore ha sganciato una clamorosa notizia a sorpresa che potrebbe cambiare completamente gli scenari per il rinnovo di Leao col Milan <<<