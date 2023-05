Calciomercato Milan, Sky: “Primo colpo in pugno”. Pronto anche il secondo! | News

Finalmente, il Milan ha conquistato sul campo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e ora può veramente concentrarsi sul calciomercato estivo che si avvicina. Pioli è stato davvero molto chiaro: per alzare l'asticella e avere ambizioni da top club in Italia e in Europa servono giocatori forti e rinforzi di grosso calibro.

Il primo, stando a quanto riferito dal noto esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, sarebbe praticamente a un passo: "Vi posso confermare che il Milan ha in pugno Daichi Kamada. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento e il Milan si è convinto di chiudere questa trattativa. Trequartista che può giocara anche mezzala, 26 anni, verrebbe a parametro zero". Kamada dunque sarebbe il primo volto nuovo per il Milan del futuro, ma i rossoneri non si fermano qui. Maldini e soci infatti starebbero già facendo sul serio anche per il secondo colpo di mercato per la prossima stagione <<<