Calciomercato, Sky non ha dubbi: “Ecco i primi due colpi del Milan!” / News

Mai come quest'anno in casa Milan c'è veramente tantissima carne al fuoco e non ci riferiamo alle abbuffate delle feste natalizie. Tra caos infortuni, la panchina di Pioli a rischio, partite decisive alle porte, voci su un nuovo possibile e clamoroso cambio di proprietà e il calciomercato che sta per iniziare ufficialmente, il club rossonero è severamente impegnato su parecchi fronti.