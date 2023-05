Mercato Milan, Sky dà la notizia in diretta: “Ecco chi arriverà dopo Kamada” | News

La stagione è davvero agli sgoccioli, con il Milan che - conquistata la Champions League - sta già lavorando molto concretamente sul mercato, come confermano le ultime news che stanno rimbalzando in ambiente rossonero in queste ore. Daichi Kamada sarà il primo colpo. Ma, come riferito da Sky Sport, questo è solamente l'inizio di un calciomercato molto movimentato per il Milan.