Calciomercato Milan: Sky spiazza tutti su De Ketelaere. News sulla difesa

Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Milan per quanto riguarda la difesa e la trequarti: news pesanti su De Ketelaere e non solo

Redazione Il Milanista

Le notizie riguardanti il calciomercato del Milan si stanno concentrando soprattutto su due reparti specifici: la difesa e la trequarti (con l'affare De Ketelaere in primo piano). Questo non vuol dire assolutamente che il club rossonero non farà altri movimenti per rinforzare anche altre zone di campo (come ad esempio la mediana). Vuol dire semplicemente che Paolo Maldini e Frederic Massara in questo momento stanno lavorando su queste due priorità assolute.

Sky Sport ha dato importanti news di mercato proprio per quanto riguarda i due reparti in questione e, in particolare, sulla telenovela De Ketelaere. Ma andiamo con ordine e iniziamo dalla retroguardia. Ecco quanto riferito dagli esperti di calciomercato di Sky: "In difesa un rinforzo dovrà arrivare. Il nome in cima alla lista è quello di Tanganga del Tottenham. Paratici è stato a Milano nei giorni scorsi e ha parlato con il Milan del difensore e anche di Sarr, giovane centrocampista classe 2002. Ma per la difesa non c'è solo il nome di Tanganga. Occhio pure a Diallo del PSG e a N'Dicka dell'Eintracht Francoforte". Ci sono varie alternative dunque per il reparto arretrato. Ma le notizie più importanti riportate da Sky riguardano Charles De Ketelaere.

Milan, la deadline per De Ketelaere

La grossa novità è che il Milan si starebbe stancando di aspettare il via libera del Brugge per chiudere la trattativa, tanto che avrebbe imposto una data limite. Sky sottolinea: "Il Milan ha posto una sorta di ultimatum. De Ketelaere rimane la priorità del calciomercato del Milan, che è disposto a mettere sul piatto una cifra importante perché parliamo di più di 30 milioni di euro. Ma, proprio perché si tratta di un giocatore così importante per Pioli, ora i rossoneri hanno fretta di chiudere. Al momento non sono stati fatti passi avanti col Brugge, il Milan è fiducioso ma ora c'è meno ottimismo rispetto alle scorse ore. I rossoneri si sono posti come deadline i primi giorni della prossima settimana. Se non ci saranno passi in avanti, Maldini andrà su altri nomi. Non c'è solo il piano A - De Ketelaere, appunto - ma ci sono anche delle alternative". E dunque, quali sarebbero queste alternative? Ben 8 nomi sulla lista del Milan: ecco chi può arrivare al posto di De Ketelaere! <<<