Mercato Milan / Ora De Ketelaere, poi subito un altro colpo: “C’è il sì!” | News

Queste sono e saranno le ore decisive per Charles De Ketelaere al Milan, la trattativa di mercato più lunga ed estenuante da tanto tempo a questa parte. La cantilena ormai è sempre la stessa: Maldini lo vuole, lui vuole il Milan, il Brugge non fa sconti. Ballano una manciata di milioni tra domanda ed offerta, una distanza che - almeno secondo noi - non può far saltare un affare del genere. Sarebbe grave, arrivati a questo punto. Tanto che, stando alle ultime news di calciomercato, il Milan sarebbe pronto all'affondo finale.