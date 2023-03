Mercato Milan / Il nuovo Kessie: Maldini tira fuori un nome tutto nuovo | News

1 di 2

Milan, occhio al centrocampo

Mercato Milan, news sul nuovo Kessie.

L'obiettivo primario del Milan in vista del prossimo mercato estivo è senza dubbio un nuovo attaccante. Detto questo però, ci sarà bisogno di forze fresche pure in altri reparti, anche alla luce di diversi addi che si consumeranno a fine stagione. In questo senso, sono attese novità importanti a centrocampo.

Già con le valigie in mano ci sono Bakayoko e Vranckx, che con ogni probabilità non verranno riscattati. Da definire poi il futuro di Pobega e Adli, due ragazzi che stanno trovando poco spazio in rossonero e che potrebbero partire in prestito. Insomma, là in mezzo sicuri della riconferma ci sono solo Bennacer, Tonali e Krunic. Va da sé che serviranno un paio di innesti importanti in mediana.

In particolare, gli obiettivi sarebbero un vice-Bennacer e un giocatore di gamba e di quantità, che possa dare equilibrio al centrocampo del Milan. Per capirci, un "nuovo Kessie", visto che da quando l'ivoriano è partito nessuno è riuscito a prenderne le veci. Occhio allora a un nome a sorpresa che sarebbe finito nel mirino di Maldini proprio per riempire questa casella a centrocampo <<<