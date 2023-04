Calciomercato, il Milan sogna 7 colpi da paura per la prossima stagione | News

1 di 8

Milan, grandi sogni di mercato

Calciomercato Milan, news su sette sogni rossoneri.

Un Milan che sia sempre più forte e competitivo ai massimi livelli, tanto in Italia quanto in campo europeo: è questa la volontà e l'obiettivo dei vertici del club rossonero. Per riuscire nell'intento, ovviamente, servirà del tempo. Ma anche e soprattutto grandi investimenti e colpi di calciomercato.

Già la prossima estate potrebbe regalare grosse novità di mercato al Milan, che sarà chiamato a rinforzare la propria rosa con colpi di qualità e di grosso calibro. In particolar modo se alla fine - come tutti sperano in casa rossonera - il Diavolo riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. Proprio i grandi introiti europei aiuterebbero non poco la dirigenza a centrare alcuni grandi acquisti.

Come detto, i nomi nel mirino di Maldini e Massara sono davvero tanti e praticamente per ogni reparto della squadra. Ma tra questi, ci sono anche alcuni grandissimi obiettivi di calciomercato che il Milan sogna di portare a Milano in estate: ecco la lista completa, nome per nome <<<