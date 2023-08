Calciomercato Milan | Ci sono 7 attaccanti sulla lista: il più vicino è…

E' caccia all'attaccante. Il Milan vuole chiudere entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato per un'altra prima punta di ruolo, richiesta a gran voce da mister Stefano Pioli. Prima di affondare definitivamente il colpo si attende la cessione in prestito di Lorenzo Colombo, ma intanto i rossoneri si stanno già muovendo da tempo in diverse direzioni per individuare il nome giusto.