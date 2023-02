Calciomercato Milan / Senza Champions sarà rivoluzione: “Addio all’85%” | News

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è di fondamentale importanza per il Milan, anche in vista delle prossime strategie di calciomercato. E, sebbene nessuno voglia prendere minimamente in considerazione l'ipotesi di rimanere fuori dai primi quattro posti, questa eventualità deve essere per forza presa in considerazione in un momento nero come questo. A quel punto, cosa succederebbe in casa Milan? Tutti verrebbero messi in discussione, da mister Pioli alla dirigenza rossonera. Poi però, si dovrebbero fare i conti appunto anche col mercato.