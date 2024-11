Calciomercato Milan – Sta girando una news folle: “Scambio tra Leao e…”

Tra le voci su Paulo Fonseca, quelle su Rafael Leao, ma anche le tante news sui possibili obiettivi in entrata, il tema calciomercato sta tornando fortemente di moda in casa Milan. In zona rossonera in effetti si respira un certo fermento da questo punto di vista e la sensazione - confermata appunto dalle tante notizie di mercato che stanno spuntando di giorno in giorno - è che più di qualcosa si muoverà tra gennaio e la prossima estate. Senza escludere anche possibili colpi di scena e soprese improvvise. Anche oggi dunque torniamo a fare il punto sulle ultime notizie più grosse e importanti che riguardano il Milan nella nostra consueta raffica di calciomercato, da leggere e sfogliare rapidamente una news dopo l'altra, da alcuni grossi obiettivi rossoneri a una clamorosa indiscrezione che riguarda Rafael Leao. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la prima novità <<<