Mercato Milan – Salta Zirkzee? Colpo di scena: “Al suo posto arriva…” | News

Ve lo abbiamo ampiamente raccontato e lo ribadiamo: il Milan vuole fortemente Joshua Zirkzee e punta forte sull'olandese per il grande colpo di calciomercato in attacco. Ma, come ben sappiamo, il mercato è mutevole e imprevedibile. E questa trattativa, sebbene sia ben avviata, presenta dei grossi scogli da superare prima di poterla condurre in porto. C'è la forte concorrenza (soprattutto di Manchester United e Juventus) e la famosa questione commissioni. In questo momento c'è stallo tra il Milan e l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, che chiede circa 15 milioni di commissioni. Una cifra ritenuta assolutamente troppo alta dai rossoneri. Che, nel frattempo, si guardano anche attorno alla ricerca di possibili alternative all'attaccante del Bologna. In particolare, ci sarebbero ben 6 nomi sulla lista di mercato del Milan come alternative a Zirkzee: eccoli tutti, da quello più lontano a quello più probabile <<<