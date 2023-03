Calciomercato Milan / Inizia la rivoluzione: “Tre botti a parametro zero” | News

Arrivare tra le prime quattro in campionato e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo fondamentale del Milan . Fallirlo significherebbe mettere in discussione tanti degli attuali protagonisti rossoneri, tra giocatori, allenatore e dirigenti. Ma anche ridimensionare i propri piani di calciomercato .

A prescindere dal raggiungimento o meno della Champions comunque, in casa Milan andrà sicuramente in scena una rivoluzione generale della rosa. Tanti giocatori sono destinati a lasciare Milano e molti altri sono ancora in bilico. Tra scadenze di contratto, mancati riscatti e possibili cessioni, potrebbero essere addirittura oltre 10 i giocatori rossoneri che saluteranno il Milan al termine di questa stagione. Più di una squadra intera. Cosa che, ovviamente, spingerà il club rossonero a intervenire in maniera massiccia anche sul mercato in entrata.