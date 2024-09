Calciomercato Milan – Che bomba: “Dopo 7 anni può tornare lui!” | News

Il calciomercato del Milan continua a far parlare, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da poco. Come vi stiamo raccontando in questi giorni infatti, i rossoneri sembrerebbero destinati a essere una delle squadre più attive in vista del mercato di gennaio e non solo. E' dunque giusto e normale muoversi con largo anticipo e per tempo, soprattutto per alcuni obiettivi contesi anche da altri club o per profili che rappresentano delle vere e proprie occasioni di calciomercato da cogliere al volo e da non farsi sfuggire. Per questo in orbita Milan stanno già circolando diverse news di mercato, che noi abbiamo racchiuso nella nostra consueta raffica da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Senza indugiare oltre quindi, partiamo subito con la prima indiscrezione <<<