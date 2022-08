Mercato Milan, salta Renato Sanches: ora gira una voce da brividi | News

Già perché, stando alle ultime news di mercato che stanno rimbalzando dalla Francia e non solo, il Milan starebbe per salutare il suo obiettivo principale: Renato Sanches. Il centrocampista portoghese infatti sarebbe pronto ad accasarsi al PSG per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I rossoneri hanno corteggiato a lungo Renato Sanches e fino all'ultimo, ma questa volta non ci sarà lieto fine come successo con De Ketelaere. Oltre a Renato Sanches inoltre, nelle scorse ore è sfumata anche la pista Carney Chukwuemeka, destinato al Chelsea. Ecco che allora il Milan deve per forza guardare ad altri obiettivi e - in queste ore - è anche spuntata una voce di mercato assolutamente clamorosa <<<