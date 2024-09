Calciomercato Milan – Follia Reijnders, bomba dall’UK: “Pare che…” | News

Non solo campo e derby, in casa Milan si parla sempre anche di calciomercato e dei possibili sviluppi futuri. Ci sono infatti tante news e diverse voci di mercato che continuano a circolare in orbita rossonera, sia in vista di gennaio che in ottica estiva. Alcune parlano di possibili obiettivi del Milan e di nuovi colpi in entrata, mentre altre riguardano anche alcuni giocatori rossoneri. A tal proposito, una delle ultime news di calciomercato più grosse di casa Milan parla di Tijjani Reijnders, che tra l'altro è stato anche uno dei migliori in campo nel derby contro l'Inter. Ecco la notizia bomba che sta rimbalzando in queste ultime ore sul centrocampista olandese <<<