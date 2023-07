Mercato, Reijnders non basta: ora il Milan può chiudere un colpo folle! / News

1 di 2

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan

News Milan, bomba di mercato: ci sono conferme.

Tantissimi tavoli aperti per il mercato del Milan. Centrocampo, trequarti e attacco hanno ancora bisogno di rinforzi importanti. Pioli, ad esempio, attende con ansia novità per Tijjani Reijnders, individuato come il perfetto colpo per la mediana rossonera. Nella testa del mister, il centrocampista olandese sarebbe l'elemento ideale per sostituire momentaneamente l'infortunato Bennacer.

La trattativa con l'AZ Alkmaar è ancora in stand-by, ma non lo sarà in eterno. Anzi, il Milan pretende una risposta in tempi relativamente brevi, con la speranza che l'ultima offerta presentata al club olandese possa bastare per portare Reijnders in rossonero. Ma, come vi stiamo ripetendo da giorni, la dirigenza rossonera si sta muovendo anche in altre direzioni sul calciomercato.

Milan, il mercato oltre Reijnders: varie piste e un'idea folle

A prescindere dall'arrivo di Reijnders, il Diavolo sta valutando anche altri nomi per il centrocampo. Ad oggi, infatti, sono attesi altri due colpi in mezzo al campo. Sulla lista di Furlani e Moncada c'è sempre anche Yunus Musah. Lo statunitense intriga particolarmente la proprietà americana del Milan, che vorrebbe allungare la colonia made in USA presente in rosa. Il problema è che il Valencia pretende davvero tanti soldi per il talentuoso classe 2002.

Un'altra pista che starebbe tornando di moda in casa Milan è quella che porta a Lazar Samardzic dell'Udinese. Stando a quanto ci risulta infatti, la dirigenza rossonera avrebbe fatto qualche nuovo sondaggio con il club friulano e starebbe pensando di inserirsi nuovamente nella corsa al 21enne tedesco. Ma la vera suggestione da sogno per il calciomercato del Milan è un'altra ancora e riguarderebbe un colpo folle che ora i rossoneri potrebbero veramente mettere a segno <<<