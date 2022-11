Milan, raffica di calciomercato: pronta un’offerta paurosa da 50 milioni | News

In questo avvio di stagione in molti stanno criticando il mercato estivo del Milan, che non ha prodotto praticamente nessun titolare per la formazione di Pioli ma neanche grandi sicurezze nei ricambi. Una valutazione che può essere vera da una parte, ma che comunque rimane troppo frettolosa dall'altra. Le storie dei vari Tonali e Rafael Leao insegnano che la pazienza è fondamentale e il Milan ha voluto ancora una volta puntare su tanti giovani. Detto questo però, Maldini e Massara guardano avanti e pensano già alle loro prossime mosse di calciomercato.