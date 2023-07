Calciomercato Milan: colpo di scena, Furlani scatenato! Ecco cosa ha deciso

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada lavorano veramente su mille fronti di calciomercato , confrontandosi sempre anche con il tecnico del Milan Stefano Pioli. Fin qui è stata una sessione estiva infuocata, ma non è ancora finita. La rosa del Milan infatti va ancora completata, sia in termini di cessioni che di nuovi acquisti.

Per questo motivo oggi abbiamo deciso di tornare a fare il punto della situazione di casa rossonera con una raffica di mercato, con tanti aggiornamenti in serie. E di novità, in effetti, ce ne sono parecchie sia per le uscite che per le possibili nuove entrate. Iniziamo subito quindi a scorrere la nostra raffica di flash news, una notizia dopo l'altra <<<