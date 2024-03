Mercato Milan / Boom Zirkzee, bufera Camarda e colpaccio a zero: raffica di news

E' un momento decisamente delicato in casa Milan, soprattutto per via delle ultime notizie arrivate nelle scorse ore legate alle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nella sede del club rossonero. Un argomento spinoso, che andrà trattato con attenzione e che avrà un lungo decorso. Ma, nel frattempo, si guarda anche avanti così come dovrebbe essere. Il Milan deve infatti lavorare in vista della prossima stagione, in particolar modo per quanto riguarda il prossimo mercato estivo.