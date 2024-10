Calciomercato Milan – Esplode una bomba assurda: “Può tornare al Milan!”

E' sempre calciomercato in casa Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in questi ultimi tempi. D'altronde la sessione di mercato di gennaio si avvicina, ma non solo. In ballo infatti ci sono tantissime situazioni, tra possibili colpi in entrata, rinnovi, giocatori in uscita e nuove voci a sorpresa. Alcune anche decisamente clamorose. Torniamo dunque a fare il punto sulle ultime notizie nella nostra consueta raffica di mercato sul Milan, con diverse flash news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: partiamo subito con la prima <<<