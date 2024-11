Calciomercato Milan – Follia Leao, colpo Mosquera: girano news clamorose

Calciomercato Milan, news su Leao, Mosquera e non solo.

Mentre la squadra è impegnata sul campo tra campionato e Champions League, i vertici del Milan lavorano in ottica calciomercato. E da questo punto di vista, le notizie e le novità non mancano mai. Torniamo quindi a fare il punto sulle ultime news che riguardano i rossoneri nella nostra consueta raffica di mercato, tra voci di nuovi possibili colpi a sorpresa e anche una clamorosa indiscrezione che riguarda Rafael Leao. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la raffica di notizie con la prima che riguarda un obiettivo confermato per il centrocampo <<<