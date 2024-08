Calciomercato Milan, gira una voce clamorosa: “Offerta folle da 50 milioni!”

In questo momento il tema calciomercato continua a tenere banco in casa Milan con tantissime news e indiscrezioni che circolano in ambiente rossonero. E non potrebbe essere altrimenti. C'è ancora tanto da fare e ci sono moltissime piste aperte, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Un fronte che potrebbe presto definirsi definitivamente è quello riguardante Emerson Royal: il Milan vuole chiudere entro stretto giro ed è a un passo dal terzino brasiliano. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per Emerson Royal ma, come detto, c'è molto altro in ballo ancora. Facciamo dunque il punto su tutte le ultime notizie di casa Milan nella nostra consueta raffica di calciomercato, in cui abbiamo racchiuso tutte le novità più importanti del momento. Tante flash news, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: senza perdere altro tempo quindi, partiamo subito con la prima notizia che riguarda il centrocampo <<<