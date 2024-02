Mercato, scelto il prossimo colpo: “Il Milan vuole chiudere subito!” / News

Come sappiamo, il Milan sta già guardando avanti per pianificare al meglio il prossimo futuro. In questa stagione - con il sogno Scudetto molto lontano e fuori sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia - i rossoneri dovranno assolutamente puntare quantomeno all' Europa League . Ma dalla prossima stagione bisognerà assolutamente guardare molto più in alto e ambire a traguardi nettamente superiori.

Per questo si pensa già al prossimo possibile allenatore rossonero, qualora Pioli non venisse confermato sulla panchina del Milan, ma anche alle prossime mosse di mercato. E visto che siamo già quasi a marzo, è normale che un club come il Milan debba muoversi già da ora. Anzi, a dire il vero, i dirigenti rossoneri sono in azione da parecchio tempo, soprattutto per alcuni obiettivi di calciomercato. E per uno di questi, che il Milan vorrebbe chiudere presto, sono arrivate delle novità decisamente importanti proprio in queste ore <<<