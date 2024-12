Calciomercato Milan – Primo colpo vicinissimo: “Ha già detto sì!” | News

Come al solito, ci sono tantissime voci e indiscrezioni che orbitano attorno al Milan in questo periodo. Ad esempio si parla molto di Fonseca e del suo futuro, ma anche di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in casa rossonera tra gennaio e la prossima estate. Per questo abbiamo deciso di tornare a fare il punto sulle ultime news di mercato che riguardano il Milan con la nostra consueta raffica, dove abbiamo racchiuso le notizie più clamorose e rilevanti delle ultime ore. Partendo da un nome a sorpresa per l'attacco, fino ad arrivare al primo colpo di gennaio che avrebbe già detto di sì al Milan: iniziamo quindi subito a scorrere la nostra raffica una notizia dopo l'altra <<<