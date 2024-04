Calciomercato | Non solo Pioli, il Milan ribalta la squadra: “Ibra li manda via” / News

I prossimi, tra il cambio di allenatore e il calciomercato estivo, saranno mesi incandescenti in casa Milan e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero lo confermano in pieno. Da una parte, come detto, si aprirà un nuovo ciclo con una nuova guida tecnica, con Stefano Pioli destinato a salutare Milano. Dall'altra, però, ci sarà da rimettere mano in maniera importante anche sulla formazione e sulla rosa del Milan attraverso diverse operazioni di mercato. Colpi in entrata, certo, ma anche tante uscite.