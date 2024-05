Calciomercato Milan – Finalmente una grandissima notizia: “Accordo a un passo” | News

Tra un finale di campionato sotto tono dopo una stagione travagliata, l'addio a Pioli e il cambio di allenatore con la decisione - contestata - della società che sembra aver scelto Fonseca, questo è decisamente un momento delicato e non propriamente positivo per i tifosi del Milan. Tifosi che stanno continuando a manifestare il loro malcontento sia sul web e sui social, sia allo stadio. Prima il famoso #Nopetegui, adesso le forti perplessità anche nei confronti di Fonseca per il dopo Pioli. Insomma, le ultime news che sono circolate in ambiente Milan negli ultimi tempi non hanno certamente entusiasmato gran parte della tifoseria rossonera, che si aspetta risposte importanti e concrete dalla proprietà. In questo contesto non facilissimo però, in queste ultime ore è arrivata finalmente anche una grandissima notizia di calciomercato, una novità veramente molto positiva per tutto l'ambiente Milan <<<