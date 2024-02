Calciomercato Milan / Pellegatti sgancia la bomba: “Tre nomi! Vi dico che…”

Il Milan sta iniziando a muoversi concretamente per imbastire le proprie strategie e i propri movimenti in vista del prossimo calciomercato estivo. E' infatti questo il momento in cui i grandi club iniziano a programmare la stagione successiva e a preparare le operazioni più importanti di mercato. Ed effettivamente, l'estate che verrà porterà in dote diverse grosse novità, con il club rossonero che sarà ancora una volta tra i protagonisti assoluti della sessione.