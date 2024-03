Mercato Milan, Pellegatti spiazza tutti con un nome nuovo: “Mi dicono che…” / News

Già da tempo vi stiamo parlando dei progetti e dei piani del Milan in vista del mercato estivo. Il club rossonero in effetti ha parecchi fronti aperti e altrettanti obiettivi da centrare nel corso del prossimo calciomercato . La priorità andrà all'attacco, che andrà assolutamente rinnovato e che potrebbe cambiare quasi totalmente fisionomia. Giroud e Jovic potrebbero salutare il Milan e al loro posto dovrebbero arrivare altri due nuovi attaccanti . Ma non solo.

Già perché il Diavolo dovrà intervenire per rinforzare anche altri reparti della squadra, tra difesa e centrocampo. Insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta e per questo Ibrahimovic e soci si stanno già muovendo in varie direzioni, alcune anche totalmente a sorporesa. A tal proposito, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegattiha svelato un nome completamente nuovo che sarebbe finito nel mirino del Milan per il mercato estivo <<<