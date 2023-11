Mercato Milan | Pellegatti a sorpresa: “Vi do 2 nomi. Mi dicono che…” / News

Complice anche la sosta per le Nazionali, in questo momento uno dei temi più caldi di casa Milan è senza dubbio il mercato. Sappiamo che il club rossonero si muoverà concretamente già a gennaio e che già da tempo i dirigenti del Diavolo stanno lavorando per individuare gli obiettivi giusti sui quali puntare. Le direttive sono chiare: si cercano occasioni di calciomercato intriganti, ma soprattutto giocatori che possano dare un contributo importante sin da subito.