Calciomercato Milan | 21 gol, 24 anni, 30 milioni: Pellegatti conferma il nome nuovo!

Lo ripetiamo ormai da tempo e i risultati del campo continuano a confermarlo: in vista delle prossime sessioni di calciomercato , il Milan dovrà assolutamente puntare a prendere un nuovo centravanti di grandissimo spessore. Ai rossoneri serve come il pane un bomber che garantisca continuità sotto porta e prospettive future importanti.

Olivier Giroud , a 37 anni, è ancora costretto a tirare la carretta là davanti, ma è impensabile che ciò possa accadere anche la prossima stagione. Jovic è un'incognita, una scommessa che verrà valutata nel corso di questa annata, ma rappresenta comunque una seconda scelta. Insomma, serve un titolare in attacco che prenda in mano il reparto e che faccia tanti gol.

Sappiamo che Furlani e Moncada hanno già iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca del profilo giusto sul quale puntare per il presente e per il futuro del reparto offensivo rossonero. Sulla lista di mercato del Milan sono finiti parecchi nomi importanti, ma in queste ore ne è spuntato uno nuovo e molto interessante, confermato anche dal noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti <<<