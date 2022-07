Mercato Milan, Pedullà: “Svolta De Ketelaere”, e ora può arrivare pure lui! | News

La lunghissima telenovela del mercato estivo del Milan - forse - sta per giungere finalmente al termine. E la storia dovrebbe concludersi con il lieto fine. Per Charles De Ketelaere sarebbe infatti arrivata l'ora della svolta definitiva per il suo trasferimento a Milano, sponda rossonera ovviamente. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in questo senso, ha riportato news molto importanti.