Mercato Milan, Origi e Rebic out: “Ecco chi può arrivare a gennaio” | News

Con Rebic e Origi ai box, il Milan pensa ad un nuovo rinforzo in attacco per il mercato di gennaio: le ultime news parlano di un nome grosso

Stefano Pioli deve già affrontare un'emergenza che riguarda il reparto offensivo. Con Ibrahimovic ancora fuori dai giochi, l'attacco rossonero soffre anche le pesanti assenze di Ante Rebic e Divock Origi . Il Milan dovrà affrontare in pochi giorni Dinamo Zagabria e Napoli , due scontri di fondamentale importanza, senza di loro. E con il Napoli si aggiungerà anche l'assenza di Rafael Leao squalificato. Una situazione spinosa, che rischia di pesare oltremodo, soprattutto se non verrà risolta durante il corso della stagione. Una soluzione potrebbe però arrivare dal mercato e nello specifico già nella sessione invernale.

Come riferisce calciomercato.com, il club rossonero potrebbe infatti correre ai ripari a gennaio con l'acquisto di un nuovo giocatore offensivo. E in cima alla lista della spesa di Maldini e Massara ci sarebbe sempre il nome di Noa Lang, esterno offensivo classe 1999 già a lungo inseguito e trattato dal Milan in estate. L'olandese del Bruges piace e anche tanto: potrebbe essere lui la soluzione tampone di metà stagione per l'attacco rossonero. Non solo Noa Lang, però. Maldini pronto a scatenarsi, reggetevi forte: "Ecco chi vuole comprare ora!" <<<