Calciomercato Milan | Ore caldissime, ci siamo: “Previsto l’incontro per…”

Manca poco più di un mese all'apertura della sessione invernale di calciomercato e il Milan adesso è chiamato ad accelerare, visto che ha tanti obiettivi da centrare già a gennaio. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di almeno 3/4 colpi in programma: terzino sinistro, difensore centrale, centravanti e - magari - anche un centrocampista qualora si presentassero le condizioni giuste per affondare.

Insomma, di lavoro da fare ce n'è tanto per il trio rossonero Furlani-Moncada-D'Ottavio, che già entro strettissimo giro di posta potrebbe muovere passi concreti e importanti per alcuni obiettivi del mercato del Milan. In particolare, stando alle ultime notizie che sono arrivate proprio in queste ore, sarebbe previsto un incontro nei prossimi giorni per un nome importante che è sulla lista di calciomercato del Milan <<<