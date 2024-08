Calciomercato Milan – Sorpasso! Ora cambia tutto: “Al 65% arriva…” | News

Dopo Morata e Pavlovic , il terzo colpo di calciomercato del Milan - salvo clamorosi colpi di scena - dovrebbe essere Emerson Royal . Dopodiché, i rossoneri penseranno a completare il loro mercato con altri innesti a centrocampo e in attacco. Occhio in particolare alla mediana, dove i colpi potrebbero essere anche due. Un mediano fisico e una mezzala di inserimento gli obiettivi del Milan. E se per quanto riguarda la mezzala il prescelto è e rimane sempre Lazar Samardzic dell'Udinese, per quanto riguarda il mediano la bagarre è apertissima.

Lo sappiamo, l'obiettivo di calciomercato numero uno del Milan è Fofana, ma le alternative non mancano. Anzi, in queste ore starebbero cambiando nettamente alcune percentuali. Per questo abbiamo fatto il punto nel nostro borsino di mercato in cui abbiamo inserito, nome per nome, tutti i centrocampisti in orbita Milan da quello più lontano e difficile fino ad arrivare a quello che oggi sembra essere il più vicino: partiamo dunque subito con la carrellata e occhio alle sorprese <<<