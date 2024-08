Mercato Milan – Colpo di scena! Oltre a Koné sulla lista c’è anche… / News

Negli ultimi giorni di mercato il Milan potrebbe ancora muoversi su più fronti. Sicuramente in uscita, con diverse cessioni da fare. Ma occhio anche al calciomercato in entrata, che potrebbe sbloccarsi soprattutto in caso di addio a un pezzo grosso come Ismael Bennacer, corteggiato in Arabia. Stando alle ultime news di mercato infatti, Bennacer avrebbe diverse pretendenti e avrebbe informato il Milan della sua volontà di prendere in considerazione eventuali offerte. In caso di partenza dell'algerino, i rossoneri hanno scelto già da tempo il loro primissimo obiettivo di calciomercato: il francese Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Ma le importanti richieste dei tedeschi e la fortissima concorrenza della Roma potrebbero complicare tutto. Attenzione allora anche agli altri nomi alternativi a Koné che sarebbero sulla lista del Milan: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<