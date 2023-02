Mercato Milan / Okafor sì, ma non solo: “Maldini vuole pure lui!” | News

Come spesso vi abbiamo ribadito, Noah Okafor rimane saldamente tra i primissimi obiettivi di mercato del Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo. Maldini e Massara seguono da tanto tempo l'attaccante svizzero del Salisburgo, incrociato anche nei gironi di Champions League. Il classe 2000 piace per caratteristiche e qualità, ma anche per la sua duttilità visto che può giocare sia come esterno offensivo che come centravanti di movimento.