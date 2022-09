Maldini da paura: vuole portare al Milan uno dei giocatori più forti al mondo

Anche RedBird proseguirà dunque sulla falsa riga di quanto fatto finora. Si punterà per lo più sui grandi talenti, su giovani di qualità ed enormi prospettive. Ma non sono comunque escluse eccezioni, soprattutto nel caso in cui di fronte al Milan si presentassero ghiotte occasioni di mercato. Anche perché il segreto del successo rossonero passa anche da quei big di esperienza che sono stati affiancati ai tanti giovani in rosa (vedi Ibrahimovic e Giroud). Partendo da questi presupposti, particolare attenzione merita una news di calciomercato che sta rimbalzando in orbita Milan e che - se confermata - avrebbe veramente del clamoroso <<<