News Milan – Nuovo allenatore, l’annuncio è clamoroso: “In estate arriverà…” | Mercato

In questi giorni stanno continuando a circolare una marea di news e di indiscrezioni di mercato - e non solo - che riguardano il Milan. Effettivamente i temi aperti in casa rossonera sono davvero tanti. Alcuni riguardano appunto il calciomercato vero e proprio, altri invece riguardano il futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan. Come vi abbiamo detto, entrambi gli aspetti dipenderanno molto da come finirà questa stagione rossonera, in particolar modo in Europa League. Ma la qualificazione alla prossima, ricchissima edizione di Champions League è già praticamente in cassaforte e consente al Milan di iniziare a programmare il mercato estivo.