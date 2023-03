Mercato Milan / Nuova pazza idea in attacco: “Ora Maldini sta pensando a lui!”

Il Milan ha già in mente quello che dovrà essere il suo prossimo grande colpo di mercato : un centravanti. Serve un nuovo attaccante da affiancare a Giroud , che non può reggere un'altra stagione come unico vero terminale offensivo rossonero. Ibrahimovic saluterà il Milan, mentre la scommessa Origi - ad oggi - è ampiamente fallita.

Non a caso, in orbita rossonera stanno circolando tantissimi nomi per il reparto offensivo. Noah Okafor sarebbe tra i preferiti di Maldini e Massara. Kolo Muani è un altro bomber che piace tanto, ma costa anche parecchio. Stessa discorso per quanto riguarda Rasmus Hojlund. Abbiamo poi parlato dei vari Folarin Balogun e Lois Openda, giovani di grandi prospettive, fino ad arrivare alla suggestione Icardi. Solo per citarne alcuni. In queste ultimissime ore però è spuntata un'altra clamorosa idea, un nome nuovo e molto pesante che sarebbe finito nel radar del Milan <<<