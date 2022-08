News Milan, mercato: dopo Thiaw Maldini prepara altro colpo a sorpresa

Paolo Maldini si muove e lo fa davvero seriamente per quanto riguarda il mercato. Le sue mosse sono assolutamente chiare. Vuole rendere la rosa a disposizione di Pioli tra le migliori della Serie A, tra le più competitive. E' per questo motivo che proprio in questi giorni stanno uscendo diverse notizie riguardanti quello che potrebbe accadere da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.

Ad esempio, Sky Sport ha spiegato molto palesemente come sia tutto fatto per Thiaw, giocatore oramai ad un passo dal Milan. Stiamo parlando di un difensore in forza allo Schalke 04. Un classe 2001 che arriverà al Milan per 6 milioni di euro circa e che firmerà un contratto - presumibilmente - di 5 anni. Ma non finirà qui. Maldini continua a lavorare e pensa anche ad un altro colpo a sorpresa <<<