Calciomercato Milan | Niente Taremi, Pedullà svela: “Trattativa in corso per…”

Sono ore febbrili in casa Milan , con il club rossonero che spinge per consegnare a Stefano Pioli l'ultimo regalo di questo infuocato e imprevedibile calciomercato estivo. Come ben sappiamo, l'obiettivo è un nuovo attaccante, un centravanti di ruolo che possa alternarsi con Giroud là davanti nel corso della stagione.

Il nuovo bomber rossonero non sarà però Medhi Taremi. Dopo vari tira e molla, la trattativa per l'iraniano è fallita dopo che pareva essere arrivata al punto di svolta. Nulla di tutto questo, gli ultimi tentativi del Milan per Taremi si sono conclusi con un nulla di fatto. E adesso i dirigenti rossoneri stanno facendo una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere per un altro attaccante.