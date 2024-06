Mercato Milan, Moncada scatenato: “Colpo da 20 milioni di euro!” | News

Il Milan, come ben sappiamo, in questo momento è molto attivo e sta lavorando su diversi fronti di mercato. Il principale è chiaramente quello relativo a Joshua Zirkzee per l'attacco, ma contemporaneamente Moncada e soci guardano anche in direzioni differenti. Sia per il reparto offensivo, sia per altri ruoli che dovranno essere assolutamente rinforzati durante questa sessione estiva di calciomercato. I nomi accostati al Milan sono davvero parecchi e in questa fase di studio e valutazioni bisogna fare molta attenzione anche alle possibili sorprese. In questo senso, adesso il Milan sembrerebbe decisamente attivo su un nome in particolare da circa 20 milioni di euro: ecco tutti i dettagli <<<