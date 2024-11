Calciomercato, Milinkovic al Milan: poco fa il folle annuncio! / News

Il Milan è chiamato a una grande prestazione in Champions League contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Ma mentre la squadra di Fonseca è impegnata e concentrata sul campo, negli uffici rossoneri si pensa anche al calciomercato. E a tal proposito, in queste ultime ore stanno circolando davvero una marea di news e indiscrezioni decisamente pesanti. Tra le voci su Rafael Leao - che intanto torna titolare contro il Real Madrid - ai vari obiettivi di mercato in entrata, fino ad arrivare a una gigantesca e clamorosa indiscrezione su Milinkovic-Savic al Milan. Senza indugiare oltre quindi, partiamo subito con la raffica di notizie da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: iniziamo con la prima <<<