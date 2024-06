Calciomercato Milan – Botto Zirkzee, Sky dà l’annuncio: “Ci risulta che…” / News

Come sappiamo ormai benissimo, Joshua Zirkzee è il grande obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco rossonero. Sul taccuino del club di Via Aldo Rossi non c'è solamente l'olandese, anzi. Ma Zirkzee è senza alcun dubbio il preferito, il prescelto di Ibrahimovic, Moncada e soci. Il Milan si è portato molto avanti ed è attualmente nettamente in pole position rispetto alla concorrenza, che è comunque ampia e importante. C'è accordo con il giocatore sullo stipendio, con Zirkzee che scalpita per vestire di rossonero il prima possibile. Ma la trattativa ancora non si sblocca in maniera definitiva. E, anzi, adesso stanno circolando nuove indiscrezioni di mercato molto importanti. In particolare, occhio alle ultime news su Zirkzee e il Milan riportate in diretta da Sky Sport <<<