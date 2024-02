Calciomercato Milan: se arriva Thiago Motta, vuole questi 5 colpi / News

Quello di Thiago Motta è uno dei nomi più caldi in ottica Milan per quanto riguarda il possibile dopo-Pioli. L'attuale allenatore del Bologna, autore di una grandissima stagione in rossoblù, piace tantissimo a parte della dirigenza rossonera (con Furlani in testa) e non ha intenzione di parlare di rinnovo. In estate, dunque, Motta potrebbe cambiare panchina e quella del Milan potrebbe effettivamente liberarsi.